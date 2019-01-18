Başkan Alıcık; “31 Mart'ta Belediye Meydanı'nda kutlama yapacağız”

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti ve MHP'li kadınlarla bir araya geldiği etkinlikte; “Başarılı olmamız için hiçbir engel yok. 31 Mart Pazar günü akşamı hep birlikte el ele Belediye Meydanı'nda kutlama yapacağız” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti ve MHP Nazilli İlçe Teşkilatı Kadın Kolları tarafından Hangar Kafe ve Restoran'da düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Birlik ve beraberlik mesajının verildiği programda konuşan Başkan Alıcık, “Aydın'ın 17 ilçesini de almak için gayret edeceğiz. Biz yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı vatandaşımıza anlatacağız. Büyükşehir'i almamız ayrıca bir önem taşıyor. Çünkü büyükşehir aş ve iş derdimize de çare olacak. Cumhur İttifakımızın Adayı Mustafa Savaş Bey ile birlikte çalışmalarımızı yürüteceğiz. İlerleyen günlerde Nazilli'mizde de seçim startını ayrıca vereceğiz” diye konuştu.

Nazilli Belediyesi olarak milyonlarca lira yatırım yaptıklarının altını çizen Alıcık, “Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde örnek alınan projeleri hayata geçirdik. Vatandaşımıza her zaman kucak açtık. Herkesin belediye başkanı olduğumuzu her fırsatta dile getirdik. Bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Hiç kimseyi kırmadan, dışlamadan herkese kucak açarak ilerlememiz lazım. Allah'a şükür hiçbir zaman oy kaygımız olmadı. Başarılı olmamız için hiçbir engel yok. İnşallah 31 Mart Pazar günü akşamı Belediye Meydanı'nda hep birlikte el ele kutlama yapacağız” ifadelerini kullandı.