Başkan Alıcık, Arslanlılı kadınlarla bir araya geldi

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Arslanlı Mahallesi'nde yaşayan kadınlarla bir araya geldi.

Vatandaşların talep ve şikayetlerini dinleyen Alıcık, “Gelişen ve büyüyen Nazilli'miz için kadınlarımızın fikirleri çok önemli. Onlar bizim başımızın tacı, kendilerine her zaman kapımız açık” ifadelerini kullandı.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık sabah mesaisine Arslanlı Mahallesi'nde başladı. Yapımı Nazilli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Gençlik Kültür ve Spor Tesislerinde Arslanlılı kadınlarla bir araya gelen Alıcık, vatandaşların talep ve şikayetlerini dinleyerek anında çözüm için ekiplere talimat verdi.

Nazilli Belediyesi olarak Arslanlı'da birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Alıcık, “Mahallemize düğün salonu, spor kompleksi, 80 tonluk kantar ve pazaryeri kazandırdık. Bunun yanı sıra yollarımızın bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını gerçekleştirdik. Yaklaşık bin 903 metrekare alanda kurulan pazaryerimizi yakın zamanda tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine açacağız” diye konuştu.

Çalışmalarından dolayı Başkan Alıcık'a teşekkür eden Arslanlı Mahallesi sakinleri, “Başkanımız mahallemizi sık sık ziyaret edip bizleri dinliyor. Köy yollarımızı yeniledi. Okulumuza destek oldu. Düğün salonumuzun arkasında kalan yola parke taşı döşetti. Bir derdimiz sıkıntımız olduğunda belediyeye gittik, bizleri makamında misafir etti. Kendi evladımız gibi her sıkıntımıza koştu. Kendisinden Allah razı olsun” dedi.