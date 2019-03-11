Başkan Alıcık; “Bağımsızlık Türk Milletinin karakteridir”

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında bağımsızlık ve özgürlük vurgusu yaptı.

Başkan Alıcık, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 98. yıl dönümünü kutladı.

Alıcık mesajında, “Türk Milletinin zaferini, yüceliğini ve bayrağımızın kutsallığını en güzel duygularla anlatan İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 98. yıl dönümünü kutluyoruz. İstiklal Marşı, ecdadımızın bağımsızlık ve özgürlüğü uğruna vermiş olduğu onurlu mücadelenin bir destanıdır. Vatan toprağında başımızı dik tutan, bağımsızlık ruhumuzun özünü taşıyan, vatan sevgimizin ve özgürlük tutkumuzun en manidar ifadesi olan İstiklal Marş'ımız 12 Mart 1921 tarihinden bu güne kadar olduğu gibi, dünya durdukça ülkemizin her köşesinde tüm milletimiz tarafından gururla ve coşkuyla okunacaktır” ifadelerine yer verdi.

İstiklal Marşı'nın milli birlik, beraberlik ve tarihinin en büyük kanıtlarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Alıcık, “Bugün Türk Milletinin bu topraklar üzerinde hür ve müstakil yaşıyorsa, büyük hedeflere doğru yürüyorsa, bunu İstiklal Marşı'nı yazdıran ruha, canı pahasına bu toprakları vatan yapan ve koruyan atalarına borçludur. İnanıyorum ki milletimizi meydana getiren bütün fertler olarak, bize armağan edilen bu eşsiz mısralardaki kardeşlik ruhunu, bu duygu birliğini dinmez bir coşkuyla ilelebet muhafaza edeceğiz. Bu vesile ile istiklal Marş'ımızın kabulünün 98. yıl dönümünü kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını ve milletimize İstiklal Marşını armağan eden Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve saygıyla anıyorum” sözlerini kaydetti.