Başkan Alıcık engelliler için buluşan öğrencileri yalnız bırakmadı

Kermesten elde edilen gelirle engelli aracı alacaklarını belirten Nazilli Fen Lisesi öğrencileri, “Hem farkındalık oluşturmak hem de engelli kardeşlerimize bir nebze de olsa destek olmak için kermes düzenledik. Kermesimizden elde ettiğimiz gelirle ihtiyaç sahibi engellilerimize tekerlekli sandalye alacağız” diye konuştu.

Özverili çalışmaları ve duyarlı davranışlarından dolayı öğrencileri tebrik eden Başkan Alıcık, “Fen Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerimiz engelliler yararına bir kermes düzenledi. Biz de hem destek olmak hem de teşekkür etmek için öğrencilerimizi ziyaret ettik. Çocuklarımıza ve onları yetiştiren aileleri ile öğretmenlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Engelli vatandaşlarımıza destek olmak onların hayatlarına dokunmak çok önemli. Onları anlamak, yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayatta daha fazla yer almalarına olanak sağlamak bizim öncelikli görevlerimizden biri. Bu konuda herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Alıcık, Nazilli Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye her zaman hazır olduklarının altını çizdi.