Başkan Alıcık; “Esnafımız da vatandaşımız da mağdur olmayacak”

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, ilçedeki çay ve kahve fiyatlarındaki artışa itiraz etti.

Konu ile ilgili Nazilli Kahveciler Odası Başkanlığı ve Kaymakamlığa gerekli itiraz yazılarının gönderildiğini belirten Alıcık, “İlçemizde kahvehanelerde ve çay ocaklarında uygulanmak üzere çıkarılan fiyat tarifesinde kahvehanelerde ve çay ocaklarında çay fiyatı 1,50 TL, Türk kahvesi ise 2,50 TL, park ve çay bahçelerinde ise çay 2,50 TL, Türk kahvesi 3,00 TL olarak uygulanacağı bildirilmiştir. İlgili oda ve müdürlüklerden oluşan komisyonla alınan kararda insanların en temel besini olan ekmek fiyatı malumunuz olduğu üzere 1,00 TL olarak uygulanırken çay ve kahve fiyatlarının 2016 yılı sonunda alınan karardan yüzde 50 ve yüzde 100 olarak artırılması tarafımızca uygun görülmemiştir. Biz de Nazilli Belediyesi olarak gerekli itirazları yaptık” diye konuştu.

Hem esnafın hem de vatandaşların mağdur olmaması için makul bir fiyatın belirlenmesi gerektiğini ifade eden Alıcık, “Ülkemizin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik durumun da göz önüne alınarak hem esnafımızın hem de vatandaşımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapacağız. Aydın Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından kabul edilen fiyatlarla ilgili 15 günlük bir itiraz süremiz vardı. Biz de hem Nazilli Kahveciler Odası'na hem de Kaymakamlığımıza itiraz yazılarımızı ilettik. Kaymakamlığımız tarafından kurulan bir komisyonla makul, kabul edilebilir bir fiyatın belirleneceğine inanıyorum” sözlerini kaydetti.

Fahiş fiyat artışlarının vatandaşların alım gücünü büyük ölçüde etkilediğine dikkat çeken Başkan Alıcık, “Ekmeğin 1 lira olduğu Nazillimizde çayın 2 buçuk lira olması kabul edilemez. 4 kişilik bir aile çay bahçesine oturup 2 çay içse 20 lira hesap ödeyecek. Bizim görevimiz insanımızı mağdur etmeden daha yaşanılabilir bir kent oluşturmak” dedi.