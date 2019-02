Başkan Alıcık Galericiler Sitesi'nde esnafla buluştu

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında Galericiler Sitesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Toplumun her kesimi ile bir araya gelen Alıcık, Galericiler Sitesi'nde esnafları tek tek ziyaret ederek taleplerini dinledi.

31 Mart seçimleri için vatandaşlardan destek isteyen Alıcık, “Biz yalnızca seçim dönemi değil, esnafımızla, sanayicimizle, çiftçimizle yani toplumun tüm kesimiyle her zaman bir aradayız. Göreve geldiğimiz 2009 yılından bu yana hep esnafımızla iç içe olduk.Esnaflarımızı ilgilendiren konularda karar almadan önce istişarelerde bulunduk. Tüm iletişim kanallarımız her zaman açık oldu. Gerek esnaflarımızla gerek oda başkanlarımızla her zaman irtibat halinde olduk. Belediyemizin gören gözü, işiten kulağı olarak şehrin gerçek gündemini tesis eden ve her zaman desteklerini yanımızda hissettiğimiz esnaf kardeşlerimizden Allah razı olsun” diye konuştu.

Çalışmalarından dolayı Alıcık'a teşekkür eden galericiler, “Galericiler Sitemizin açılmasında büyük katkısı ve emeği olan, ilçemizin derdi ile dertlenip, sevinci ile mutlu olan, kendini memleketine adamış Belediye Başkanımız Haluk Alıcık'a teşekkür ediyor, her zaman kendisinin yanında olduğumuzu bilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.