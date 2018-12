Başkan Alıcık; “Gelecek nesillere yaşanılır bir Nazilli bırakacağız”

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitim seminerine katıldı.

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Sıfır Atık Projesi kapsamında PAKSAN Geri Dönüşüm Sorumlu Çevre Mühendisi Aşkın Mıstık tarafından Belediye Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim seminerine katıldı.

İlçe genelinde başta kamu kurum ve kuruluşları ile okullar olmak üzere her yaştan insana Sıfır Atık Projesi ile ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi için gayret gösterdiklerini belirten Mıstık, “Eğitim'de Sıfır Atık Projesi'nin önemini ve bir birey olarak üstümüze düşen sorumluluklarını anlatarak, projenin atıktan kastının sadece katı atık olmadığını ve projenin alıcı ortamları etkileyen her türlü kirleticinin önlenmesini, azaltılmasını, geri kazanımını ve dönüşümünü kapsadığını anlatmaya çalıştık. Atık olarak atfedilen her türlü katı, sıvı ve gaz formdaki maddenin çok büyük katma değer girdisi olmaktadır. Bunun bilincini oluşturmak ve devamlılığını sağlamak adına verimli bir çalışma gerçekleştirdiğimize inanıyorum” diye konuştu.

Nazilli Belediyesi olarak Sıfır Atık Projesi'ne verilen desteğin devam edeceğinin altını çizen Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Gelecek nesillere yaşanılır bir Nazilli ve yaşanılır bir Dünya bırakmak bizim yegane görevlerimiz arasında yer almaktadır. Bu nedenle yapılan eğitimlerin artarak devam etmesi gerekiyor. Eğitim nasıl ki aileden başlıyorsa çevre konusunda bilinçli bireyler de ailede yetişiyor. Bu nedenle anne babalara büyük sorumluluk düşmekte. Biz de bunun sağlanması açısından üzerimize düşen görevleri yerine getirip gelecek nesillere yaşanılır bir Nazilli bırakacağız” ifadelerini kullandı.