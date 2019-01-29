Başkan Alıcık; “Hareketin kalesi Nazilli olacak”

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında Yeşil Mahalle'deki esnafları ziyaret etti.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Yeşil Mahalle'de gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde, “ ‘Milli beka' diyerek çıktığımız bu yolda, 31 Mart Pazar akşamı aldığımız sonuç, üretken ve lider ülke Türkiye'nin geleceğinin teminatı olacaktır” diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın uç beyleri olarak gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Alıcık, “İki dönemdir belediye başkanlığını kazanıyoruz. Her fırsatta halkımızla kucaklaşmaya çalışıyor, gittiğimiz her yerde sevgiyle karşılanıyoruz. Aydın merkezle birlikte 17 ilçesinde güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Allah'ın izniyle Nazilli hareketin kalesi olacak” diye konuştu.

Genç yaşlı, kadın erkek demeden 7'den 70'e herkesi dinlediklerini ve Cumhur İttifakı'nın önemini anlattıklarını söyleyen Alıcık, “‘Milli beka' diyerek çıktığımız bu yolda, 31 Mart Pazar akşamı aldığımız sonuç, üretken ve lider ülke Türkiye'nin geleceğinin teminatı olacaktır. Çalışmalarımız ve tüm gayretimiz yaratılmışların en güzeli olan insan içindir. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla çıktığımız bu yolda, arkamızda Nazilli halkının olduğunu bilmek yaşadığımız tüm zorluklarda en büyük güç kaynağımız olmuştur. Bu zorlu sınavda yine halkımızla birlikte en güzel neticeyi alacağız” ifadelerini kullandı.