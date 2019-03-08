Başkan Alıcık, “Her şey kadının eseridir”

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Cumhuriyet Kadınları Derneği, Çapahasan Mahallesi, Huzurevi ve Nazilli Belediyesi Sabah Sporu Grubu'nu ziyaret ederek karanfil dağıttı.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde tüm kadınların gününü kutlayarak karanfil dağıttı.

Bir ülkenin gelişmesinin ancak kadınların sosyal hayatta daha fazla yer alması ve eşit bir toplum düzeninin oluşturulması ile sağlanabileceğine dikkat çeken Başkan Alıcık, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Çapahasan Mahallesi, Huzurevi ve Nazilli Belediyesi Sabah Sporu Grubu'nu ziyaret etti.

“Vatanı ve milleti için düşmanla çarpışan, her zorluğu aşan, bizi doğuran ve büyüten kadınlarımız başımızın tacıdır” diyen Başkan Alıcık, kadına şiddetin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Tüm dünya kadınlarının gününü kutlayan Başkan Alıcık, “Dünyada iyiliğin ve güzelliğin mimarı sizlersiniz. Eşitliğin olmadığı bir toplum algısını yıkmak için en büyük görev yine sizlere düşmektedir. Kadınlarımız sosyal hayata daha çok katılmalı, daha çok çalışmalı ve ülkemizin sorunlarında daha çok söz sahibi olmalıdır. Nazilli Belediye Başkanı olarak her zaman en büyük destekçileri olduğumu belirtmek isterim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi ‘Dünya üzerine gördüğümüz her şey kadının eseridir' ” ifadelerini kullandı.