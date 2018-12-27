Başkan Alıcık, “Herkese saygılıyız, aldığımız kararın arkasındayız”

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Alevi Kültür Dernekleri Nazilli Şube Başkanı Veysel Adak'ın ‘Cemevleri ibadethanedir' şeklinde bir önergenin Belediye Meclis'ine taşımasına yönelik talebine yanıt verdi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Alevi Kültür Derneği Nazilli Şube Başkanı Veysel Adak'ın, “Ülkenin pek çok yerinde belediye meclisleri, cemevlerine gerekli hizmetlerin ve desteğin yapılabilmesi için ‘cemevleri ibadethanedir' şeklinde karar almakta ve bu karara istinaden muafiyetlerinden ve yasal yardımlardan cemevlerinin hak ettiği ölçüde yararlanması sağlanmaktadır. Kurulduğu günden itibaren Nazilli Cemevine olağanüstü bir destek veren, her daim arkamızda olan, her ihtiyacımızda bize katkılarını sunan Nazilli Belediyesi Meclisinden ve onun saygıdeğer Başkanı Haluk Alıcık'tan tüm Türkiye'ye örnek olacak bir karara imza atarak ‘cemevleri ibadethanedir' şeklinde bir önergeyi Nazilli Belediye Meclisi'ne taşıyıp oradan bu kararı çıkartmaları konusunda destek istiyoruz” şeklindeki yazısına yanıt verdi.

2014 yılında Avrupa İnsan Haklar Mahkemesi(AİHM)'nde görülen davada ‘cemevleri ibadethanedir' şeklinde bir kararın alındığına dikkat çeken Alıcık, “Belediyemizce yapımı tamamlanmış ve halkımızın hizmetine sunulmuş olan Cemevi ve Kültür Merkezimizin ibadethane sayılması hususu 2015 yılında Belediye Meclisimize taşınmış ve oy birliği ile kabul edilmiştir. 5393 sayılı Kanunun 15'inci maddesindeki yetki ve imtiyazlar başlığında yer alan ‘belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak' hükmü gerekçesi ile ilçemiz vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılayan, ilçe sınırları dahilinde kabul edilmiş ve cemevlerinin ibadethane sayılması yapılan oylama neticesinde kabul edilmiş ve Cemevi ve Kültür Merkezinin bundan böyle ibadethane olarak uygun olacağı görüşüyle karar alınması Şubat 2015'de Belediyemiz Meclisi'nde teklif edilmiştir. Bu konuda yapılan görüşmeler sonunda belediyemizce yapımı tamamlanmış ve halkın hizmetine sunulmuş olan Cemevi ve Kültür Merkezinin bundan böyle ibadethane olarak hizmet vermesi 4 Şubat 2015 tarih ve 21 numaralı meclis kararı ile oy birliğiyle kabul edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Göreve geldiği günden bu yana Nazilli'de yaşayan herkesin belediye başkanı olmak için gayret ettiğinin altını çizen Alıcık, “10 yıldır ilçemizde hem cami hem cemevi yaptık. Her görüşe ve her inanışa saygı duyduk. Allah'ın izniyle bundan sonraki süreçte de aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.