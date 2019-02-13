Başkan Alıcık köy ziyaretlerini sürdürüyor

Merkezden kırsala hiçbir ayrım gözetmeksizin ilçemizin en ücra noktalarına kadar hizmet götürdük” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında Aşağı Örencik, Yukarı Örencik, Çatak, Dereağzı ve Apaklar mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Yaptığı ziyaretler sırasında yoğun bir ilgiyle karşılaşan Alıcık, 10 yıllık süreç içerisinde merkezden kırsala kadar her noktada büyük projelere imza attıklarını hatırlattı.

Cami, imamevi, okul tadilatı, çok amaçlı sosyal alan, köprü ve yol çalışmaları ile kırsal kalkınmaya büyük yatırım yaptıklarını belirten Alıcık, “Bugüne kadar yaptığımız hizmetlerde herkese eşit mesafede olduk. Nazilli'nin tümünün belediye başkanı olmak için gayret ettik. Derdiyle, sıkıntısıyla bize gelen her vatandaşımıza kapımızı açtık, canı gönülden dinledik. Dün olduğu gibi bugün de halkımızla iç içe olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlığı görevinin temelinde hizmet olduğunu dile getiren Alıcık, “Çaldığımız her kapıda sıktığımız her elde sevgi ve samimiyet var. Bunu görmek bizlere güç veriyor. Bugüne kadar yaptığımız çalışmaların meyvesini topluyoruz. Bizleri hoş sohbetle karşılayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.