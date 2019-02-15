Başkan Alıcık, kuyu kokorecinin tadına baktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde geleneksel lezzetlerin en başında gelen kokoreç, bu kez farklı sunumuyla sevenleri ile buluştu. Belediye Başkanı Haluk Alıcık da, açılışını yaptığı iş yerinde kokorecin tadına baktı.

İş yeri açılışına Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Abak, MHP İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, Nazilli Ticaret Odası (NTO) Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler, Günana ailesi, dostları ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan işletmeci Ali Günana, "Nazilli merkezde ilk ve tek kuyu tandır kokoreç lezzetini vatandaşlarla buluşturmanın heyecanını yaşıyorum. Olmayan bir lezzeti farklı bir sunumla müşterilerimize sunuyoruz. Uzun yıllardır Nazilli'de kuyu kokoreç yapılmıyordu, özlenen bu lezzeti tekrardan açtık. İşletmem Nazilli'nin sayılı lezzet duraklarından biri olacak. Güler yüzlü elemanlarımızla hizmet edeceğiz. Bu geleneksel lezzeti en iyi şekilde vatandaşımıza sunacağız. Kokoreç yemeyenlerin de bir kez tattıktan sonra müdavimi olduğu kuyuda kokorecin lezzetini tatmak için tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alcık da, bu dönemde iş yeri açmanın ve istihdama katkı sağlamanın zorluğuna dikkat çekerek, işletmenin hayırlı olmasını diledi. Kendisinin de kokoreç müdavimi olduğunu ifade eden Başkan Alıcık, "Kardeşimiz güzel bir mekan açmış. Gerçekten Nazilli bu kültürü özlüyor. Aynısını Aydın merkezdeki Umurlu mahallesinde gördüm. Gelir geçerken de mutlaka uğruyor ve yiyoruz. Bu zamanda insan çalıştırmak, iş yeri açmak çok zor ve çok önemli. Hem ülkemiz ve milletimiz için, hem istihdam için çok önemli. Allah Ali Günana kardeşime ve ailesine bol müşteri versin, bol kazanç versin” dedi.