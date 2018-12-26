Başkan Alıcık, Mehmet Akif Ersoy'u andı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82'nci yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “O'nun yazdığı İstiklal Marşı, parçalanmış, darmadağın edilmiş, yok olmak üzere olan bir milletin yeniden doğuşunun, şahlanışının destanıdır” ifadelerine yer verdi.

Başkan Alıcık mesajında; “Milletimizin destan yazdığı İstiklal mücadelemizin başarısında şüphesiz, cephedeki kahramanlarımız kadar şiirleri, yazıları ve vaazlarıyla milli mücadelenin manevi ve fikri cephesini inşa ederek, milletimize moral, cesaret ve ümit aşılamış, istiklal ruhunun iliklerimize kadar işlemesini sağlamış şair ve ilim adamlarının da büyük bir katkısı vardır. Milli mücadeleye katılıp ülkesinin bağımsızlığına kavuşması için halkı aydınlatmak görevini seve seve kabul eden, şiirleriyle bu ülkenin gerçek sahiplerine samimiyetle seslenen bir şair olan Mehmet Akif, inancıyla sanatını bir arada tutabilmiş, sarsılmaz karakteriyle de toplum tarafından sevilmiş yakın tarihimizin en önemli şair ve düşünce adamlarından biridir. Mehmet Akif Ersoy, arkasında bıraktığı birçok şiirleriyle olduğu kadar, vatan mücadelesine yaptığı katkılarıyla da övgüyü hak eden, vatanı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bir kişiliğe sahip olması nedeniyle örnek alınacak bir sevgi ve dava adamı olmuştur. O'nun yazdığı İstiklal Marşı, parçalanmış, darmadağın edilmiş, yok olmak üzere olan bir milletin, yeniden doğuşunun, şahlanışının destanıdır. 82 yıl önce kaybettiğimiz, ölümünden sonra bile, hâlâ yeri doldurulamamış olan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 82. yıldönümünde rahmet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.