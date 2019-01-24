Başkan Alıcık MHP Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen MHP Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Yoğun katılımın olduğu toplantıda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Ülkemizin en hassas döneminde yapılacak olan seçimlere 67 gün kala adaylarımızın takdim ve tanıtımı için toplandık. İşimiz çok hedeflerimiz büyük yükümüz ağırdır. 31 Mart'ta eminim ki Türkiye ehline emanet edilecektir. Türkiye'nin önünü kesmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Sağduyunun birlikteliği Cumhur İttifakı diyor, parlak bir geleceğin kilidini açmak için çalışıyoruz. MHP için imkansız diye bir şey yoktur, böyle bir şey kitabımızda asla yazmayacaktır. 9 Şubat'ta MHP'nin 50. yıldönümünü şölen havasında, çok görkemli bir şekilde kutlayacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iyice yerleşip kökleşmesi hayat memat konusudur. 1 Nisan sabahı için felaket senaryoları yazanların hevesleri kursaklarında kalacaktır. 31 Mart seçimleri, yeni hükümet sisteminin ilk demokratik imtihanıdır. Bu imtihandan alnımızın akıyla çıkmamız aynı zamanda beka meselesidir” ifadelerini kullandı.

Hem ‘belediye' hem de ‘beka' diyerek Cumhur İttifakı için çalışacaklarının altını çizen Bahçeli, “İlle de bir tercih yapacak olursak on bin defa 'beka' diyeceğimi herkesin bilmesini istiyorum. Yeni darbe senaryoları dillendirenlerin, bunun için el ovuşturanların başına dünyayı yıkacağız. Seçimi itibarsızlaştırmaya kalkışanlar, sandığın meşruiyetini lekelemeye yeltenenler, yalanlarla hayali seçmen üretildiğini iddia edenler beyhude yere çırpınmasın. Alayının oyununu bozacağız” sözlerini kaydetti.

Bahçeli'nin konuşmasının ardından MHP'nin belediye başkan adaylarının tanıtımına geçildi.