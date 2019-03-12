Başkan Alıcık, Nazilli Marangozlar Odası'nın açılışına katıldı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Marangoz ve Ağaç İşçileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.

Nazilli Marangoz ve Ağaç İşçileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni hizmet binası Altıntaş Mahallesi Dalyan İş Hanı'nda dualarla açıldı.

Açılış törenine katılan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Üyelerine daha kaliteli ve ferah bir ortamda hizmet vermek adına yeni binasına taşınan odamıza yeni yerlerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Nazilli Belediye Başkanı olarak her zaman esnafımızın yanında oldum. Bundan sonra da onlara destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye Ağaç İşçileri Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan ise konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Mobilyacılık peygamber mesleğidir. Biz beşiği de yaparız, tabutu da. Seçimlere sayılı günler kala açılışta siyasi bir atmosfer hissediyoruz. Açılış kurdelesinin bir ucunu Cumhur İttifakı Nazilli Belediye Başkan Adayı Haluk Alıcık, diğer ucunu Millet İttifakı Adayı tutuyor. İşte demokrasi budur” ifadelerini kullandı.

Açılış töreninde konuşan Marangoz ve Ağaç İşçileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Çetinkaya, “Odamızın yeni yerini üyelerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmet vermek için yaptık. Üyelerimizin işlerinin daha iyi olması ve burada ortak kararlar verebilmek için mücadele edeceğiz” dedi.