Başkan Alıcık, “Nazilli Tarım Fuarının gururunu yaşıyorum”

Nazilli Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen Exponaz Agro Nazilli Tarım Fuarı, Eşref Özel Çok Amaçlı Sosyal Alanında devam ediyor.

Gerçekleştirilen fuarın tarıma büyük katkı sunacağının altını çizen Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Gerçekleştirmiş olduğumuz Tarım Fuarı, Nazilli için gerçekten de geç kalınmış bir etkinlikti. Çünkü Nazilli tarımın anavatanıdır. Burası Mevla'nın cennetidir, yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'de bahsi geçen incirin ve zeytinin başkentidir. İşte sadece bu bahsettiğimiz konular bile düşünüldüğünde bu kentte bir Tarım Fuarı daha önce düzenlenmeliydi. Ancak biz bu önemli eksikliği geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Tarım Fuarımız ile ortadan kaldırdık ve bugün de ikincisinin açılışını yapıyoruz. Fuarımızı bugün burada gerçekleştiriyor olmaktan dolayı hem çok büyük bir mutluluk duyuyorum hem de bunun gururunu yaşıyorum. Bu fuarda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor ve fuarımızın Nazilli'mize ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“İncirin başkenti Nazilli”

10 yıldır yapılan çalışmalarla Nazilli'nin marka kent olması için gayret ettiklerini ve başarılı sonuçlar aldıklarını ifade eden Alıcık, “Aydın, il ve ilçeleri ile hepinizin bildiği gibi bir dünya markası. Ancak, Aydın'ın ürünlerini marka olarak pazarlara sunmakta güçlük çektiğini düşünüyorum. Burada bir eksiklik var. Bugün Nazilli çok önemli tarım ürünlerimizden biri olan incirin başkenti konumundadır. İncir borsasına Nazilli hakimdir. Bugün Türkiye'de 73 bin ton incir ihraç edilirken bunun 51 bin tonu Nazilli Borsası'nda işlem görüyor. İşte bu değerlerimizi çok daha iyi pazarlayabilmek, üreticimize daha büyük katkılar sunabilmek bu fuarlar çok önem arz ediyor” dedi.