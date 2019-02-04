Başkan Alıcık; “Nazilli'de en iyi neticeyi alacağız”

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Üretken ve lider ülke Türkiye yolunda durmadan çalıştıklarını belirten Başkan Alıcık, “Nazilli'de yaşayan herkesin belediye başkanı olma gayretiyle 10 yıldır halkımızla iç içe yaşıyoruz. Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden toplumun tümünü kucaklayan projeler üretiyoruz. Bugün Kurtuluş, Aydoğdu, Yıldıztepe, Pınarbaşı, Zafer ve Karaçay Mahallerindeki esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Halkımızdan her zaman olumlu geri dönüşler aldık. Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı'na destek için çıktığımız bu yolda kazanan Türk milleti olacak” diye konuştu.

31 Mart seçimlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Alıcık, “Biz bu topraklar için canımızı ortaya koyduk ve milletimizin iradesine sahip çıktık. Birliğimizi bozmaya çalışanlara en güzel cevabı her zaman sandıkta verdik. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu güç ve dava arkadaşlarımızın irade ve inancı ile en iyi neticeyi alacağımıza inanıyorum