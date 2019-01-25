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Başkan Alıcık; “Sağlam adımlarla ilerliyoruz”

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi 1703 ve 2 Sokak arasında kalan toplam 11 bin 470 metrekare alanda temizlik çalışması yaptı.


Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Zafer Mahallesi 1703 ve 2 Sokak arasında bulunan 11 bin 470 metrekare alanda temizlik çalışması gerçekleştirdi.


İlçe genelinde cadde ve sokakların modern bir görünüm kazanması için hummalı bir çalışma yaptıklarını belirten Alıcık, “Nazilli halkı her şeyin en güzelini hak ediyor. Yollarından köprülerine, okullarından camisine kadar her şeyiyle gelişmiş, örnek ve ferah bir Nazilli için 10 yıldır var gücümüzle çalışıyoruz. Şeffaf ve üretken belediyecilik anlayışımız ile ilçemizin eksiklerinin giderilmesi noktasında sağlam adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.


Nazilli'nin hızlı bir şekilde büyüdüğüne dikkat çeken Başkan Alıcık, “Özellikle bizim dönemimizde ilçemiz dört bir yandan ciddi bir büyüme yaşadı. Yeni yolların açılması ve mevcut yolların yenilenmesi noktasında büyük yatırımlara imza attık. Sorumluluk sahamız içinde bulunan cadde ve sokaklarımızda her gün binlerce metrekare parke taşı döşemesi gerçekleştirdik” sözlerini kaydetti.


Zafer Mahallesi genelinde yol yenileme, bakım ve onarım çalışması yaptıklarını ifade eden Alıcık, “1703 ve 2 Sokak mevkiinde bulunan 11 bin metrekarenin üzerinde büyük bir alanda 2 adet metruk binanın yıkım ve temizlik çalışmalarını tamamladık. Mahallemizin ihtiyaç ve isteklerini göz önünde bulundurup söz konusu alanın değerlendirilmesi noktasında çalışmalar yapacağız” dedi.

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