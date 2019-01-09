Başkan Alıcık, şehit Mehmet Çetin'in kabrini ziyaret etti

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 2011'de şehit olan Mehmet Çetin'in mezarını da ziyaret ederek dua etti.

Kırsal Beyerli Mahallesinde Muhtar Beyhan Arıcıoğlu ve azaları ile yapılan hizmetleri yerinde inceleyen Başkan Alıcık, "Mahallelerimizin birçoğuna imam evi, muhtarlık binası ve çok amaçlı sosyal alan inşa ettik. Amacımız vatandaşımızın tümünün kullanabileceği ve yaşamlarını kolaylaştıracak alanların sayısını artırmak. Bunun yanı sıra köy yollarımızı yeniledik ve okullarımızın birçoğunun tadilat ve boyama işini gerçekleştirdik. İlçemizin tüm cadde ve sokaklarında imzamız var. Nazilli Belediyesi olarak köylerin hepsinde varız. Yaşam standardını yükseltmek için hizmete devam ediyoruz. Hiç hizmet vermedik dediğimiz köye bile 400-500 bin TL'lik hizmet yaptık, ortalama da 3-3,5 milyon TL'lik hizmet götürdük. Elimizden geldiğinin daha fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Allah'ın izniyle 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Benim için manevi yönden de ayrı bir yeri olan Beyerli mahallemizin şehidini de asla unutmuyoruz. Şehidimiz Mehmet Çetin'i de mezarı başında dua ettik" diye konuştu.

Ziyaretinden dolayı Başkan Alıcık'a teşekkür eden Beyerli muhtarı Beyhan Arıcıoğlu, "Başkanımız göreve geldiği günden bu yana köylerimize sayısız yatırım yaptı. Camilerimizden muhtarlık binamıza, yollarımızdan sosyal alanlarımıza kadar birçok projeyi kazandırdı. Kendisinden Allah razı olsun. Mahallemiz, Nazilli merkezine 19 km uzaktadır. Başkanımız sayesinde mahallemizin eksikleri tamamlanarak mahallenin yaşam düzeyi arttırıldı. Mahallemizin sahip olduğu bir imam evi yoktu ve bu yüzden camimize imam gelmiyordu. Sağolsun başkanımız her istediğimizi yapıyor” dedi.

Beyerli Mahalle Mezalığı'na giderek 2011 yılında Çukurca'da şehit düşen Piyade Er Mehmet Çetin'in kabrini de ziyaret eden Alıcık, şehit asker için dua etti.