Başkan Alıcık; “Sonuna kadar beka diyeceğiz”

Seçimlere sayılı günler kala gece gündüz demeden sahada olan ve vatandaşlara 31 Mart seçimlerinin önemini anlatan Başkan Alıcık, Aydın ve ilçelerinde ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmanın Cumhur İttifakıyla mümkün olabileceği belirtti.

Cumhur İttifakı'nın ülkenin aydınlık geleceğine atılan büyük bir adım ve ortak aklın en güzel simgesi olduğunu ifade eden Alıcık, “Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız diyerek çıktığımız bu yolda vatandaşlarımızdan destek istiyoruz. Allah'ın izni ve halkımızın desteğiyle ülkemizin aydınlık geleceğinin temellerini hep birlikte atacağız” diye konuştu.

Rahatsızlıkları sebebiyle geçtiğimiz günlerde düzenlenen programa katılamayan Yalınkuyu ve Kestel muhtarlarını evlerinde ziyaret edip plaketlerini takdim eden Başkan Alıcık, muhtarlara acil şifalar diledi.

Ketendere ve Bayındır Mahallelerinin ardından Kozdere'ye giderek vatandaşlarla buluşan Alıcık, “Ülkemiz ve Nazilli'miz için dur durak bilmeden çalışma halindeyiz. 10 yıldır tüm Nazilli'nin belediye başkanı olduk. Allah'ın izniyle 2019-2024 döneminde de Nazilli'nin tümünü kucaklayacağız. Liderimiz Doktor Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi, ‘Ya beka ya bela seçiminde sonuna kadar beka' diyeceğiz” dedi.