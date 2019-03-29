Başkan Alıcık, sporculara ödüllerini verdi

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 20-24 Mart tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen Aiko Asya ve Avrupa Şampiyonası'nda dereceye giren Nazilli Bagatur Dünya Federasyonu sporcularına madalyalarını takdim etti.

Aldıkları başarılarla Nazilli'nin gururu olan öğrencileri tebrik eden Başkan Alıcık, “Bagatur 27 ülkenin katıldığı bir şampiyonada 9 sporcuyla katılarak 9'unun da madalya alması çok önemli. Bu da Hüseyin Hoca ve ekibinin başarısıdır. Bu tesisi Nazilli Belediyesi olarak verdik. Sağ olsun arkadaşlarda güzel bir salon haline getirmişler. İyi de oldu açıkçası. Bagatur Türk savaş sanatının, Türk insanının örf, adet ve geleneklerinin yaşatıldığı bir yer. Bizim için çok değerli. Türk milliyetçileri olarak zaten Atatürk'ün emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sahip çıkacak gençler yetişmesi için canla başla koşturuyoruz. Bu kardeşlerimiz de ellerindeki imkanlarla beraber katkı sağlamaya çalışıyorlar. Böylelikle Bagatur olan Türk savaş sanatı ortaya çıktı. Başarıları için kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

Desteklerinden dolayı Alıcık'a teşekkür eden Bagatur Dünya Federasyonu Kurucu Başkanı Kağan Hüseyin Yabir, “Spor alanında dışa bağımlılıktan kurtulmalıyız. Başka ülkelerin kültürlerini, sporlarını değil, kendi milli sporlarımızla ön planda olmalıyız. Biz Bagatur'la 2 milyar dünya insanının gözünü Nazilli'ye çevirttirmek istiyoruz. Kültürümüzü, tarihimizi spor aracılığıyla tüm Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Bu anlamda 20 yıla yakındır aktif bir mücadele içindeyiz. Değerli başkanım 20 yıldır bize destek veriyor. Biz son yapılan Dünya Şampiyonasında 27 ülke içerisinde kendi sanatımızla bizde varız dedik. Yumruğumuzu ortaya koyduk. Yaptıklarımız yapacağımızın teminatımızdır diyoruz. Omuz veren destek veren herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.