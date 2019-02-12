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Başkan Alıcık TSM korosunu ziyaret etti

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Şef Lütfi Selek yönetimindeki Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği (TSM) Korosunu ziyaret etti.


Sanata ve sanatçıya verdiği önemi her fırsatta dile getiren Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 35 yıldır faaliyet gösteren Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun çalışmalarını Lütfi Selek Kültür Merkezi'ne giderek yerinde izledi.


Koro üyelerinin arasına katılarak şarkılara eşlik eden Alıcık, Kurucu Şef Lütfi Selek'i çalışmalarından dolayı tebrik etti.


Desteklerinden dolayı Alıcık'a teşekkür eden Lütfi Selek, “Başkanımız Haluk Alıcık bizleri her fırsatta ziyaret edip hal hatır sordu. Her birimize moral ve güç verdi. Biz şu anda koroda görevli arkadaşlarımızla birlikte yapacak olduğumuz konserimize hazırlanıyoruz. Bizleri destekleyen, gerek çalışmalarımızda gerekse konserlerimizde bizleri yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Lütfi Selek'in yönetimindeki koronun geleneksel olarak düzenlediği Türk Sanat Müziği Konserleri ile Nazilli'de kulakların pasını sildiklerini söyleyen Başkan Alıcık, “35 yıldır dimdik ayakta duran koromuzun daim olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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