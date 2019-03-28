Başkan Alıcık; “Üretken belediyeciliğin başarılı örneklerini ortaya koyduk”

Alıcık, yeni dönemde sosyal ve ekonomik hayata dokunan projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık seçim çalışmaları kapsamında Yeşil Mahalle'de yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

31 Mart seçimlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Alıcık, “Şimdiye kadar 82 mahallemizin tümünü tek tek ziyaret ettik. Yüz bini geçkin vatandaşımızın elini sıktık. Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız diyerek var gücümüzle çalıştık Bunun yanı sıra derneklerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geldik. 10 yıldır milletimize hizmet ediyoruz. İnşallah halkımızın desteğiyle bir 5 yıl daha edeceğiz. Hiçbir zaman günübirlik projelerle değil bundan sonraki 10,20, 30 yılı hesap ederek planlamalar yapmaya çalışıyoruz. Sosyal belediyecilik anlamında Nazillimizi bambaşka bir noktaya taşıdık. Önümüzdeki dönemde de sosyal ve ekonomik hayata dokunan projeleri hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Vatandaşlardan destek isteyen Alıcık, “Nazillimiz bizim doğduğumuz, yaşadığımız ve öleceğimiz yer. Bu nedenle evlatlarımıza yaşanılır bir kent bırakmak için gayret ediyoruz. Bir emekli şehri olarak aldığımız Nazillimizi okumak, çalışmak, yaşamak ve yaşlanmak için ideal bir kent haline getirdik. Allah'ın izniyle hayata geçireceğimiz projelerle Nazillimizi bambaşka bir noktaya taşıyacağız” ifadelerini kullandı