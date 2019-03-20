Başkan Alıcık, “Ustalık dönemimizde daha modern bir Nazilli için çalışacağız”

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında Beyerli ve Mescitli Mahallelerindeki vatandaşlarla bir araya geldi. Ustalık döneminde büyük işlere imza atacaklarını söyleyen Başkan Alıcık, Sümer Üniversitesi, Organize Sanayi Sitesi 2. Etap, Çevre Yolu ve meydan projelerini bu dönemde hayata geçirmek için gayret edeceklerini belirtti.

Başkan Alıcık, “Ustalık dönemimizde yatırımlarıyla, ekonomisiyle daha güçlü bir şehir olmayı hak eden daha modern bir Nazilli için çalışmaya devam edeceğiz” diyen Alıcık, “Bu seçimlerde hemşerilerimin parti rozetini bırakarak en güçlü şekilde Nazillimizin haklarını almak için yanımızda yer almalarını istiyoruz. Biz 10 yıldır her an ulaşılabilir bir belediye başkanı olduk. Nazillimizde 2 dönem belediye başkanı olmayı, bu güzel ilçeye hizmet etmeyi Allah nasip etti. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle hemşerilerimizin desteğiyle ustalık dönemimizi de hep birlikte yaşayacağız” sözlerini kaydetti.

Üretken belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ifaden eden Alıcık, “Merkezden kırsala pek çok alanda bir ilçe belediyesinin yapamayacağı hizmeti biz Nazilli'ye kazandırdık. Halkımızdan aldığımız güçle bahanelerin arkasına sığınmadan proje ürettik. 2019-2024 döneminde yalnızca belediyemiz imkanları ile değil, hükümetimizin ve Nazilli'ye üvey evlat muamelesi yapmayacak Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile ilçemizin çehresini değiştirecek projeleri hayata geçireceğiz” diye konuştu.