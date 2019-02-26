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Başkan Alıcık'dan Hocalı Katliamı mesajı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Hocalı Katliamının 27’nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Hocalı Katliamının 27'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Alıcık mesajında, “26 Ocak 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Hocalı kasabasında 63'ü çocuk ve 106'sı kadın olmak üzere 613 masum insan katledildi. Azerbaycan Dağlık Karabağ'ın Hocalı Kasabasında bütün dünyanın görmezden geldiği, masum soydaşlarımızın, günahsızlarımızın Ermeniler tarafından zalimce katledildiği Hocalı Katliamı aradan 27 yıl geçmesine rağmen dün gibi hala yüreğimizi dağlamaktadır. Hoş görünün ve adaletin timsali olan yüce Türk Milleti, varoluşundan bugüne yapmadığı sözde soykırım safsatası ile suçlanırken, hak elde etme çabaları içinde olan Ermeniler tarafından soydaşlarımızın yaşamı karartılmış ve katledilmiştir. 27 yıl önce Hocalı'da yaşanan katliamı bir kez daha kınıyorum. Türkiye olarak, Hocalı'daki katliam karşısında Azeri kardeşlerimizin ve Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Azeri kardeşlerimiz gibi Türkiye ve Türk milleti olarak Hocalı'da yaşanan katliamı unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Ebediyete intikal eden masumlarımızı, soydaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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