İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Alıcık'ın acı günü

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın eşi Emine Sarıoğlu Alıcık’ın babası Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın eşi Emine Sarıoğlu Alıcık'ın babası Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti.


Başkan Alıcık'ın bir süredir ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören kayınpederi Ali Sarıoğlu, akşam saatlerinde fenalaştı. Sarıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Başkan Alıcık, acı haberi katıldığı Cumhur İttifakının Aydın adaylarının tanıtıldığı tören sonrasında aldı.


Ali Sarıoğlu'nun cenazesinin yarın ikindi namazına müteakip Nazilli'nin Arslanlı Mahallesindeki Merkez Cami'den kaldırılacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.