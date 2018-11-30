Başkan Alıcık'ın Dünya Engelliler Günü mesajı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Engelli vatandaşların daha iyi şartlarda hayatlarını devam ettirebilmeleri ve sosyal hayatın içerisinde yer almaları için çalışmalar yaptıklarını ve bu tür projelere Nazilli Belediyesi olarak gereken desteği verdiklerini belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık; “Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek, güçlendirecektir. Birleşmiş Milletler tarafından Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık tarihi, engellilerin hakları, kazanımları ve yaşam standartlarının geliştirilmesi açısından önemli bir gündür. Ülkemizde, toplumsal refahın yükseltilmesinin bir şartı olarak, kamu hizmetlerinin engelli veya engelsiz tüm vatandaşlarımıza aynı kalitede ulaştırılması çabası mevcuttur. Engelli vatandaşlarımızın, diğer kişilerle aynı düzeyde haklara sahip olduklarının bilinciyle ve insan onuruna yakışır yaşam standartlarına ulaşmasına yönelik katkı sağlayacak nitelikte çalışmalar yürütmek temel görevlerimiz arasında yer almaktadır. Çağdaş dünyanın geldiği ileri noktada engelli vatandaşlarımıza, eğitim, istihdam, barınma, rehabilitasyon ve bakımının sağlanması, ailelerinin desteklenmesi, engellilerimizin üreten bireyler olarak kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri, yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve kolaylaştırılması sosyal devletin ve bizlerin asli görevidir. Onların daha güzel şartlar altında hayatlarını sürdürebilmeleri için biz elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Nazilli Belediyesi olarak şuana kadar birçok engelli normal araç, akülü araç ve çeşidi alımı yaptık. Kaldırımlarda, alt geçitlerde ve park alanlarında gerekli düzenlemeleri sağladık. Engelli kardeşlerimizin otomobillerinin park yerinde sorun yaşamaması için belirli yerlerde engelli levhaları koyarak, yerlere bu alanın engellilere ait olduğuna dair resimler çizdirdik. Bu alanda çalışmalarımız devam edecektir. Bu düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.