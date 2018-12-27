Başkan Alıcık'ın eğitim ve spora desteği sürüyor

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Aydın'da düzenlenen Dart Turnuvası 1. Grup eleme maçlarına giderek Nazilli'yi temsil eden okullara ulaşım desteği verdi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Aydın'da gerçekleştirilecek olan Dart Turnuvası Genç Kızlar-Genç Erkekler 1. Grup eleme maçlarında Nazilli'yi temsil eden Mesleki ve Teknik, Atatürk, Mehmet Akif Ersoy, Asım'ın Nesli İmamhatip ve Nahit Menteşe Anadolu Lisesi öğrencilerine ulaşım desteği sağladı.

Bir ülkenin gelişiminin ancak eğitim, kültür, sanat, edebiyat ve spor alanında sağlanan başarılarla mümkün olabileceğinin altını çizen Başkan Alıcık, “Nazilli Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk. Bu alanda gerçekleştirilen projelere destek verdik. Spor alanlarının artırılması, eğitim yuvalarının iyileştirilmesi, kültürel anlamda gelişimin sağlanması için ciddi yatırımlar yaptık. Son olarak ilçemize kazandırdığımız Şehit Mehmet Dinek Spor Alanımız, Yıldırım Demirören Spor Tesisimiz ve halı sahalarımız bunun en güzel örneği oldu. Bu anlamda müsabakalara katılan, düzenlenen turnuvalarda ilçemizi temsil eden evlatlarımızın her zaman en büyük destekçisi olduk. Bundan sonraki süreçte de Allah'ın izniyle destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Alıcık'a teşekkür eden öğrenciler, “Başkanımız her zaman olduğu gibi bugün de bizi yalnız bırakmadı. İnşallah turnuvanın galibi olarak döneceğiz” ifadelerini kullandı.