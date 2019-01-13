Başkan Alıcık'ın kayınpederi toprağa verildi

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın vefat eden kayınpederi 73 yaşındaki Ali Sarıoğlu toprağa verildi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın amansız bir hastalıktan kurtarılamayarak hayata gözlerini yuman kayınpederi Ali Sarıoğlu (73) Arslanlı Mahallesinde kılınan cenaze namazı sonrası sonsuzluğa uğurlandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım bölümünde kanser tedavisi gören Başkan Haluk Alıcık'ın kayınbederi ve eşi Hümeysa Alıcık'ın babası Ali Sarıoğlu vefat etti. Sarıoğlu'nun cenazesi ikindi namazına müteakip Nazilli Arslanlı Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Yoğun kalabalığın olduğu cenaze namazından sonra Başkan Alıcık taziyeleri cami avlusunda kabul ederken, üzgün olduğu görüldü.

Siyasileri ve iş dünyasını bir araya getiren cenazeye Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Cumhuriyet Baş Savcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, siyasi parti temsilcileri, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.