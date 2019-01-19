Başkan Alıcık'tan gençlere yatırım

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Bozyurt Mahallesi Halı Saha Spor Tesisi törenle hizmete açıldı. Mehter takımı gösterileri ile birlikte yoğun katılımla gerçekleştirilen açılış töreninin ardından Cumhur İttifakı Adayı Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık gençlerle penaltı atma yarışı yaptı.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık başta olmak üzere AK Parti eski Aydın Milletvekili Ali Gültekin Kılınç, MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, Kadın Kolları Başkanı Birsen Karlıoğlu, Partililer, Muhtarlar, davetliler ve Bozyurt Mahallesinden 7'den 70'e sakinlerinin katıldığı açılışta konuklara lokma ikramında da bulunuldu. Nazilli Belediyesi Mehter Takımının gösterileri ile renklenen açılışta bir konuşma yapan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Bozyurt Mahallesinin kendisi için ayrı bir manevi değeri olduğunun altını çizdi. Göreve geldiğinden bu yana geçen 10 yıllık sürede Nazilli'nin 82 mahallesine hizmet götürdüklerini ve Bozyurt için de yaklaşık bir buçuk milyon TL'lik hizmet gerçekleştirdiklerini ifade etti. Başkan Alıcık konuşmasının devamında vatandaşlarına da seslenerek 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde oy verecekleri adayların hizmet karnelerine bakmalarını istedi.

“Düğünde de, cenazede de halkınızın yanında olacaksınız” diyen Başkan Alıcık, “Biz 2009'da Nazilli Belediye Başkanı olduğumuzda bu memleketin hem şehri emini olacağız hem bu memleketin hizmetkarı olacağız demiştik. Bu şehir üniversite şehri olacak, bu şehir organize sanayi şehri olacak dedik. Ve o gün çıktığımız yolda Allaha şükür ki vatandaşlarımızın teveccühü ile beraber hizmet nasip oldu ve 10. yılı doldurduk. Nazilli Belediyesi'nin hizmet götürdüğü 82 mahallesi var. Bugün bizler için çok farklı olan Bozyurt Mahallemize bir hizmet daha getiriyoruz. Biz siyasetçinin karnesine bakılmasını ve ona göre oy verilmesini istiyoruz. Seçimden seçime gelen adayla her zaman yanınızda olan adayı asla kıyaslamayın. Zaten siyasetçi olmak için çok farklı bir özellik gerekmiyor. Biz söz verdiğimiz tüm seçim vaatlerini yerine getirmiş olan Nazilli Belediyesi olarak karşınızdayız. Ben eğer hizmet etmiyorsam oy vermeyin. Biz daha iyi hizmet etmek için Nazilli'de sizden destek istiyoruz. Aynı şekilde Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mustafa Savaş ağabeyimiz için de destek istiyoruz. Çünkü biz bir bütünüz. Hep birlikte hizmet edeceğiz. Özellikle kadınlarımızdan çok değerli desteklerini bekliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, Yıldızgücüsporlu futbolcular ve vatandaşlar hep birlikte açılış kurdelesini keserek halı saha tesislerini hizmete açtılar. Açılışın ardından gençleri kırmayan Başkan Alıcık, penaltı atma yarışı yaptı. Vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Alıcık, uzun süre gençlerle sohbet ederek isteklerini dinledi.

AK Parti eski Aydın Milletvekili Ali Gültekin Kılınç, Bozyurt Muhtarı Ali Eşsiz, vatandaşlar ve Yıldızgücüsporlu futbolcular Haluk Alıcık'a desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.