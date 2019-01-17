Başkan Alıcık'tan karne hediyesi lunapark bileti

Aydın'ın Nazilli İlçesinde 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı sömestr tatiline girecek öğrencilere Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık bir kez daha sürpriz yaptı. Ara tatile girecek yaklaşık 15 bin okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencisine 25 bin adet lunapark bileti dağıttı. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan öğrencilerin okullarına giderek hem tatil için iyi dileklerde bulunan hem de biletleri dağıtan Alıcık'a öğrenciler büyük sevgi ile karşılık verdi.

Göreve geldiği 10 yıldan bu yanan her yıl yaklaşık 50 bin adet lunapark bileti dağıtarak çocukların tatillerini eğlenerek geçirmesini dilediğini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Çocuklarımız yıl boyunca derslerle uğraş verdikleri için yeterince eğlenemediklerini düşünüyoruz. Geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımızın sömestr ve yaz tatillerinde iyice dinlenmelerini, kitap okumalarını ve bol bol oynamalarını istiyoruz. Nazilli Belediyesi olarak biz de onların bir yandan derslerine katkı sağlarken diğer yandan da yaz tatillerini en iyi şekilde geçirmeleri için çaba sarf ediyoruz. Bu nedenle de 10 yıldır en sevdikleri oyun alanlarından biri olan Lunaparkta eğlenebilmeleri için her yıl yaklaşık 50 bin adet bilet hediye ederek mutluluklarına ortak oluyoruz. Bir anlamda da çocuklarımızı eğitim gördükleri okullarda ziyaret ederek eksiklerini, dileklerini yerinde görme imkanımız da oluyor” dedi.

Başkan Alıcık bu yıl karne hediyesi olan lunapark biletlerini merkez 15 Temmuz İlk ve Ortaokulu ile kırsal Bayındır Mahallesi İlk ve Orta Okulunu ziyaret ederek telim etti.