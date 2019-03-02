Başkan Alıcık'tan NTO Başkanı Arslan'a teşekkür plaketi

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan'a ilçeye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan'ı makamında ziyaret etti.

Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Arslan'a plaket takdim eden Başkan Alıcık, “Ticaret Odamızın düzenlemiş olduğu girişimcilik ve meslek edindirme kursları ile birçok vatandaşımız, özellikle kadınlarımız meslek hayatına atıldı. Yapmış oldukları eğitimlerle ilçemize büyük katkı sağladılar. İlçemizde ticarete, ekonomiye ve yatırımcıya büyük katkı sunan Nazilli Ticaret Odamız bugüne kadar birçok başarılı projeye imza attı. Fuar gezileri ile hem ilçemizin tanıtımına hem de girişimcilerimize yeni ufuklar açtı” diye konuştu.

Ziyaretlerinden dolayı Alıcık'a teşekkür eden Arslan ise, “Ticaret Odası olarak Nazilli ve 6 çevre ilçemiz sorumluluk sahamızda yer alıyor. Üyelerimizle iletişim halinde, ilçeye katkı sunan, yenilikçi ve daima gelişen bir anlayışla hizmet ediyoruz. Bugüne kadar birçok projemize belediyemizle koordine bir şekilde çalışmaya gayret ettik. Bundan sonraki süreçte de aynı uyum ve anlayışla çalışacağımıza inanıyorum. Başkanımıza ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.