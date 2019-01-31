Başkan Alıcık'tan rekor ziyaret

Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında Nazilli merkez ve köylerdeki vatandaş ve esnafı dolaşarak rekor ziyarette bulundu.

Günde 17 saat aralıksız mesai harcayan Başkan Alıcık, geçtiğimiz Cuma günü Yeni Sanayi Mahallesi'nde başladığı seçim çalışmaları kapsamında tam 400 iş yerini ziyaret etti.

Göreve geldiği günden bu yana ilçenin sorunlarını çözüme ulaştırmak için halk ile birebir görüştüğünü belirten Alıcık, “Biz her zaman sokakta halkımızla iç içeydik. Hiçbir zaman koltuğunda mesai harcayan bir belediye başkanı olmadım. Seçim startının verilmesinin ardından AK Parti ve MHP teşkilatlarımızdaki arkadaşlarımızla çalışmalara başladık. Hem kırsal mahallelerimizde hem de merkezde aralıksız çalışıyoruz. Allah'ın izniyle hem Aydın'ı hem de 17 ilçesini kazanacağız” diye konuştu.