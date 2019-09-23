Başkan Arslan güven tazeledi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan S.S. Nazilli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi olağanüstü genel kurulunda mevcut Başkan Nuri Arslan güven tazeledi. İki listeyle gidilen genel kurulda rakibi Hakan Telliel'i 163 oy fark atarak 3'üncü kez seçilen Başkan Arslan, “Eğer aradaki fark 10-15 olsaydı, çalışmalarımızın ve emeklerimizin takdir görmediğini düşünerek 6 ay içerisinde tüm yönetim kurulu üyeleri olarak görevi bırakma kararı almıştık” dedi.

Nazilli Ticaret Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen S.S. Nazilli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağanüstü Genel Kurulunda 608 üye oy kullandı. Daha önce yaşanan gerginlikler nedeniyle olağanüstü güvenlik tedbirlerinin alındığı genel kurulda mevcut başkan Nuri Arslan ve listesi oldukça iyi hazırlandıkları görülen seçimde rakibi Hakan Telliel ve listesinin iddialarına belgeleri ile yanıt verince üyelerin takdirini kazandı. Öğle saatlerinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan genel kurulda 14 madde görüşüldü. Yaklaşık 4 saat süren görüşmelerin ardından oy kullanımına geçildi.

İddialara yanıt veren Başkan Arslan, kooperatife ait düğün salonunun söylenenin aksine zarar değil kar ettiğini belirtti. Birçok konuya da bakanlık görevlileri ve mali müşavirler tarafından açıklık getirildi. Yapılan oylamalarda düğün salonunun işletmesinin olduğu gibi devam etmesi oybirliğiyle kabul edildi. Kongrede ayrıca yönetim ve denetim kurulunun dört yıl değil iki yıl süreyle seçilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından oylamaya geçildi. Mevcut başkan Nuri Arslan mavi liste, Hakan Telliel'in ise beyaz liste ile yarıştığı kongrede oy kullanma işlemi akşam saatlerine kadar sürdü. Yaklaşık bir buçuk saat süren oy zarflarının açılması ve sayılması sonucunda 354 asil, 254 vekil olmak üzere toplam 608 oydan 6 tanesi geçersiz sayıldı. Hakan Telliel'in 211 oyuna karşılık 384 oy alarak bir kez daha büyük bir farkla seçilen Nuri Arslan'ın yönetim kurulu listesi güven tazeledi. Listede bulunan Erkin Özbek, Hasan Hüseyin Eren, Serkan Çelen, Kadir Eroğlu, Mehmet Akgül ve Nuri Sağbaş, kongre sonunda birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kongre sonrası bir teşekkür konuşması yapan Başkan Arslan, konuşmasında şahsına ve ekibine iftira atan rakiplerine sitemde bulundu. Başkan Arslan konuşmasında, "Ortaklarımızın bu iftiralara ne derece itibar ettiklerini gösterdi. Bir çalışmanın karşılığı sandıktadır. İnsanları sağduyusunu gördük. Biz seçimden önce 10-15 oyla kazanırsak ilk altı ayda görevi bırakma kararı almıştık. Bu kadar emek verip de takdir görmeseydik burada durmanın anlamı yoktu. Nazilli'yi kalkındıracak işlerle uğraşıyoruz. Çalışmalarınız çevremizden takdir görmedi ama TOBB Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu tarafından takdir gördü” dedi.

Başkan Arslan'ın konuşması sırasında yükselen tansiyonda rakip üyeler birbirleri ile uzun süre tartıştı.