Başkan Atabay Amfi Tiyatro ve Gençlik Merkezi'ndeki çalışmaları denetledi

Deniz Atabay, inşaatı devam eden Amfi Tiyatro ve Didim Gençlik Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde denetledi.

Deniz Atabay'ın büyük projeleri arasında yer alan Didim Gençlik Merkezi'nin ve Didim Amfi Tiyatro'nun inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gençlerin yeni buluşma noktası olacak olan Didim Gençlik Merkezi ile kentin en önemli noktalarından birisi olan 2.koy'da yükselmeye devam eden 4 bin kişilik Amfi Tiyatro'nun inşaat çalışmalarını yerinde denetleyen Deniz Atabay, devam eden faaliyetler hakkında bilgi aldı.

İnşaat çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirten Deniz Atabay, “Didimli gençlerimizin hizmetine sunacağımız ve gençlerimizin yeni buluşma noktalarından birisi olacak olan Gençlik Merkezimizin inşasında sona gelindi. Kısa zamanda çalışmalarımızı tamamlayacağız. Kültür sanat faaliyetlerinin yükselen değeri amfi tiyatromuzdaki çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Amfi Tiyatromuzu bu yıl Haziran ayında tamamlayıp ilk konserimizi gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.