Başkan Atabay, Avukatlar Günü'nü kutladı

Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanları, ‘5 Nisan Avukatlar Günü' dolayısıyla Didim Adliyesi'ndeki avukatları ziyaret ederek, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın hazırlattığı karanfilleri dağıttı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badeser Dumlupınar'ın Başkan Atabay'ın selamını ilettiği avukatlar da Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a teşekkür etti.

Didim'deki ‘5 Nisan Avukatlar Günü' etkinliğinin öğleden sonra gerçekleşmesi sebebiyle, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, yoğun programına rağmen avukatların bu özel gününü unutmadı.

Bu çerçevede Başkan Atabay'ın görevlendirmesiyle, Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badeser Dumlupınar, Didim Adliye Sarayı'na giderek Başkan Atabay'ın hazırlattığı kırmızı karanfilleri avukatlara dağıtarak günlerini kutladı. Başkan Atabay, “Cumhuriyetimizin bekçisi olan ve bu kutsal görevi layıkıyla sürdüren tüm avukatlarımızın ‘5 Nisan Avukatlar Günü'nü yürekten kutluyorum” ifadelerine yer verdi.