Başkan Atabay, başarısı ile Türkiye'yi gururlandıran Didimli Ada Cemre'ye plaket

Geçtiğimiz ay İstanbul'da düzenlenen Teknofest 2021 Teknoloji yarışmasında, İnsansız Su Altı Sistemleri kategorisinde takım halinde birincilik elde eden Cağaloğlu Anadolu Lisesi takımı üyesi Didim Efeler Ortaokulu mezunu Didimli Ada Cemre Lokmacı'ya Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay tarafından plaket verildi.

Bu yıl 35 farklı kategoride düzenlenen TEKNOFEST 2021 teknoloji yarışmalarına 81 il, 111 ülkeden 44 bin 912 takım ve 200 bin kişi başvururken, yarışma başvuruları arasından 2 bin 200 takım ve 13 bin yarışmacı ise finalist olarak yarıştı. Teknofest 2021'de en önemli kategorilerden biri olan otonom sualtı araçları yarışmasında, Didim Efeler Ortaokulu mezunu Cağaloğlu Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olan Ada Cemre Lokmacı ve takımı Calrov Talay adını verdikleri tasarımı ve üretimi tamamen kendilerine ait olan insansız su altı aracıyla Türkiye şampiyonu oldu.

Didim'i ve Türkiye'yi gururlandıran başarısından dolayı Didimli Ada Cemre Lokmacı'ya Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay tarafından plaket verildi. Didim Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen plaket sunuma Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci ve Ada Cemre Lokmacı'nın ailesi katıldı.

Türkiye Şampiyonu olan Ada Cemre Lokmacı'yı tebrik eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Ada Cemre'nin almış olduğu derece hepimizi gururlandırdı. Kendisini ve takım arkadaşlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.