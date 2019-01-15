Başkan Atabay, belediye işçilerin 13 yıldır ödenmeyen haklarını verecek

Deniz Atabay döneminde ödenecek.

Didim Belediyesi işçileri toplu iş sözleşmesi neticesinde almaya hak kazandığı haklarını 13 yıl sonra alacak. Bilindiği üzere Didim eski Belediye Başkanı Mümin Kamacı'nın CHP'den belediye başkanlığı yaptığı 2004-2006 yılları arasında toplu iş sözleşmesi ile yevmiyelere yüzde 5 zam yapılmış, ancak 2005 yılında dönemin belediye yönetimi tarafından işçilerden bireysel dilekçe alınarak verilen zammın yüzde 15'i iptal edilmişti. Yaşanan bu mağduriyetin sendika tarafından Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay iletilmesinden sonra konu masaya yatırılacak çözüme kavuşturuldu. Başkan Atabay'ın katılımıyla, Didim Belediyesi Düğün Salonunda 2004-2006 döneminden kalan personel maaşlarındaki yüzde 15'lik farklar ile ilgili sendika temsilcileri ile karşılıklı protokol imzalandı.

DİSK Genel İş Didim Temsilcisi Sedat Aslanoğlu, “Belediyenin 2018 yılında yeniden gündeme aldığı konuya ilişkin olarak, 197 kişi için 5 yıl geriye dönük fark hesaplaması yapıldı. Buna göre 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle brüt tutar 3 milyon 377 bin 899,37 TL'dir. İşçilere ödenecek net tutar; 2 milyon 139 bin 260,87 TL olarak hesaplanmış olup, söz konusu tutarın 2019 yılı Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında dört eşit taksitte ödenek.2004-2006 toplu sözleşmesine kapsayana ve gelinen noktada yüzde 15'i kapayan konuyla ilgili bize talep geldi. Bizde bunu belediye başkanımızla görüştük. İncelemelerin sonucunda bunu çözmeye karar verdik. Başkanıma emekten yana tavır koyduğu için teşekkür ediyorum. Bu ücret farkları Ocak 15 ve Şubat 15 farklarına yansıyacak. Nakitler ise Mayıs ile Ağustos ayları arasında ödenecek. 2019 yılı içerisinde 4 eşit taksitte ödenecek. Bu zamana kadar 5 yıllık sürede başkanımızla toplu sözleşme imzaladık. Hep emekten yana tavır koydular. Kendisine ve yönetimine sendikam ve işçilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Belediye Başkanı Deniz Atabay ise, “Belediyemizin amacı işçilerimizin hakkı olan bu bedeli alabilmek için mahkemelerde yıllarca süren bu davalarla uğraşmamaları ve verilmiş bir hak olan bu ücret farkının işçilerimiz üzerinde bir mobbing unsuru olarak kullanılmasının engellenmesidir. Belediyemiz her zaman olduğu gibi emekçilerimizin günümüzün ağır ekonomik koşulları altında ezilmesine izin vermeyecektir. Önce sözleşme imzalanmış ev sonrası sürece bırakılmış. Aradan uzunca bir süre geçmiş. Emek ve alın teriyle kazanılmış para zamanında ödenmediyse bir anlamı yoktur bu alanı da vereni de rahatsız eder. Verilecek denilen hakkın bu kadar sürede ödenmemesi geçen yönetimler hakkında düşündürücüdür. Bizim zamanımızdadır ya da değildir; bu önemli değil. Biz bir takım görüşmeler yaptık ve incelettirdik. Yapılan bu sözleşmenin sizin ananızın hak sütü gibi helal olduğunu gördük ve biz yönetim olarak arkadaşlarımızla görüştük. Belediyemizin maddi imkanları neticesinde 197 kişiyi ilgilendiren hakkımızı 4 eşit taksitle ödemesi şeklinde anlaştık. Bu size yaptığımız jest değil; sizin hakkınızdır. Emekçilerin emeği üzerinden siyaset yapmak yanlış ben bunu hiçbir zaman yapmadım ve yapmayacağımda Biz halkçı belediyeyiz ve bunun gereklerini yerine getirmeliyiz. Bizim yapımız bu; söylemle değil eylemler yapacağız. Yapabileceklerimizi yapacağız ve bunun sözünü vereceğiz. Hepimize hayırlı olsun” dedi.