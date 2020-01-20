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Başkan Atabay çalışmaları denetledi

Didim Belediye Başkanı A.

Deniz Atabay, belediye ekiplerinin ilçe merkezinin farklı noktalarında yapmış olduğu çalışmaları yerinde denetledi.


Deniz Atabay'a Başkan Yardımcıları Zeynel Şener ve E. Öznur Gündoğdu eşlik etti. Başkan Atabay, Akbük Mahallesi Soğuksu mevkiinde başlatılan güzelleştirme çalışmalarını Akbük Limanındaki su tahliye ızgaraları ve Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından Akbük Sahildeki devam eden budama faaliyetlerini yerinde denetledi.


Çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Atabay “İlçemizin gözbebeği olan Akbük mahallemize oldukça önem veriyoruz. Soğuk su bölgesindeki düzenleme çalışmalarımız


Akbük'e yeni bir yüz kazandıracak” dedi


Didim'in girişinin daha nezih ve güzel olması adına Didim Belediyesi çalışmalar başlattığını kaydeden Başkan Atabay, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen yan yol açma ve imar yolu çalışmalarını yerinde denetleyerek, incelemelerde bulundu.

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