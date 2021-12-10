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Başkan Atabay, CHP'li Çalış'ı ağırladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkan Yardımcısı Ali Rıza Çalış, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ı ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkan Yardımcısı Ali Rıza Çalış, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ı ziyaret etti.



Didim Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Ankara'da yapılan çalışmalar ve kentimizde gerçekleştirilen önemli projeler hakkında fikir alışverişi bulunuldu. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, ziyaretlerinden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkan Yardımcısı Ali Rıza Çalış ve beraberindekilere teşekkür etti.

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