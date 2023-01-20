Başkan Atabay, çocukların karne sevincini paylaştı

Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan Denizköy İlkokulu öğrencileri, karne almanın sevincini Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile birlikte yaşadı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 2022- 2023 eğitim ve öğretim yılının yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte öğrenciler merak ve heyecanla bekledikleri karnelerine kavuştu. Karne gününde Denizköy İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, öğrencilerin karne sevincini paylaştı. Öğrencilere tatillerinde bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Başkan Atabay; "Denizköy İlkokulu'nda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın karne sevinçlerine ortak olduk ve çocuklarımız için kütüphane sözü verdik. Aydınlık yarınlarımızın teminatı sevgili öğrencilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum” ifadelerini kullandı.