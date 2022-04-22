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Başkan Atabay Didim Cemevi Derneği'ni ağırladı

Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi Derneği Başkanı Hüseyin İlhan ve derneğin yönetim kurulu üyeleri, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ı ziyaret etti.

Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi Derneği Başkanı Hüseyin İlhan ve derneğin yönetim kurulu üyeleri, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ı ziyaret etti.



Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi Derneği Başkanı Hüseyin İlhan ile derneğin yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Ziyarette Didim Belediyesi CHP'li meclis üyesi İlyas Aydur da bulundu. Ziyarette gerçekleştirilen toplantıda, derneğin çalışmaları ve güncel konular değerlendirildi. Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi Derneği Başkanı Hüseyin İlhan misafirperverliği nedeniyle Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a teşekkür etti. Başkan Atabay, Didim Cemevi'ne desteklerinin süreceğini söyleyerek birçok farklı kültüre ev sahipliği yapan Didim'in değerlerini yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.

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