Başkan Atabay, “Didim her gün bir adım ileriye gidiyor”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve birçok belediye başkanı, EMITT Fuarı'nda Didim Belediyesi'nin standını ziyaret ederken, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, kendilerine gösterilen ilgiden oldukça memnun olduğunu belirterek, “Didim her gün bir adım daha ileriye gidiyor” dedi.

25. Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde binlerce yerli ve yabancı turizm temsilcisinin katılımıyla sürüyor.

Fuar alanının 3'üncü holünde Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği'nin (DİTAB) öncülüğünde Didim Belediyesi tarafından kurulan dev stant, fuarın ilgi odağı oldu. Çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği, Didim'de bulunan STK'lar, dernekler ve turizmcilerin yer aldığı stant fuarın kapılarını açmasıyla birlikte ziyaretçi akınına uğradı.

Stantta Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un yanı sıra mevkidaşları da yalnız bırakmadı. Didim Belediyesi standını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Çeşme Belediye Başkanı Mehmet Ekrem Oran, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ziyaret etti.

"Didim her gün bir adım ileriye gidiyor"

Ziyaretlerden memnuniyet duyduklarını, fuarın Didim için son derece verimli geçtiğini ifade eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Didim gerçekten hem iç piyasada hem de yurt dışı piyasalarında yükselen bir turizm merkezi. Biz Didim Ticaret Odamızla, STK'larımızla, derneklerimizle, turizmcilerimizle ve ekiplerimizle birlikte eksileri dahi artıya çevirmek için çalışıyoruz ve bunu da başardığımızı görüyorum. Bizler bizden daha iyi yerlerde olan turizm ilçelerimizin, merkezlerimizin tecrübelerinden de faydalanıyoruz tabii. Bizim de edindiğimiz tecrübe bizden sonra gelen parlayan ilçelere aktarılacaktır. Didim'e fuarda ilgi bu sene gerçekten çok fazla, bu tabii ki bizi motive ediyor. İlçemize gelen yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlamaya hazırız" dedi