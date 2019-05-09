Başkan Atabay, Didim Turizm Derneği'nin yeni yönetimini ağırladı

Deniz Atabay'a gerçekleştirdi.

Didim Turizm Derneği'nin yeni başkanı Mustafa Şentürk ve yönetim kurulu üyeleri hazır olduğu ziyarette, Başkan Atabay yeni yönetime hayırlı olmasını dilerken, çalışmalarına başarılar diledi.

Dernek Başkanı Şentürk, derneğin yeniden aktif olması noktasında çalışacaklarını kaydederek “Mevcut belediye başkanımızın, daha önce dernek başkanıyken faaliyet geçirdiği dernek binasını açtık; içerisinde bir sekreter arkadaşımızı görevlendireceğiz. Bunun dışında kendi içimizde görevlendirmenin ardından belirlediğimiz konularda komisyonlar kurarak bu konuda arkadaşlarımız görev alacak. Yeni dönemde güzel işler yapmak istiyoruz” dedi

Başkan Atabay ise, turizm derneğinin atacağı her türlü adıma destek olmaya hazır olduklarını ifade etti.