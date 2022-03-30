İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başkan Atabay, Didim'de 3 yılda yapılan hizmetleri anlatacak

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, 2019 yılından bu yana geçen bin günde Didim Belediyesince yapılan çalışmaları 3.

Hizmet Yılı Sunumu'nda anlatacak.


Hizmet odaklı yaklaşımı ve yürüttüğü sosyal belediyecilik politijası ile adından tüm Türkiye'de söz ettiren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, 2019 yılından bu yana Didim Belediyesince gerçekleştirilen projeleri ve çalışmaları 3. Hizmet Yılı Sunumu'nda Didimlilere anlatacak.


Didim'i daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Başkan Atabay, 3. Hizmet Yılı Sunumu'nu Didim Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Didim Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirecek. 31 Mart Perşembe günü saat 15:00'da gerçekleştirilecek programa Aydın ve Didim protokolü de katılacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.