Başkan Atabay, Didim'de balıkçı esnafıyla buluştu

Başkan Atabay, sorunlarının çözümü doğrultusunda kooperatif üyelerine desteklerinin süreceğini söyledi.

Başkan Atabay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sinop Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Barış Karadeniz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından verilen Denizcilik, Balıkçılık ve Su Ürünleri Saha Programı çerçevesinde Taşburun Balıkçı Barınağı'nda Akköy Su Ürünleri Kooperatifi yönetimi ve üyeleri ile bir araya geldi.

Kooperatif üyelerinin sorunlarının ve taleplerinin görüşüldüğü toplantıya Aydın Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Özgür Atacan, Akköy Muhtarı Halit Dülgeroğlu ve Didim Derneği ile Meandros Kültür, Sanat ve Turizm Derneği yöneticileri de katıldı.

Başkan Atabay, “Balıkçı esnafımızın yanındayız”

Toplantıda konuşarak bölgede çalışan balıkçı esnafına desteklerinin süreceğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile Milletvekilimiz Barış Karadeniz'in öncülüğünde başlatılan Denizcilik Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektörü Saha Çalışması başarıyla tamamlandı. Geçmişte Akbük'te gerçekleştirdiğimiz çalışmanın bir yenisini de bugün Taşburun'da gerçekleştirdik. Biz burada Didim Belediyesi olarak kooperatifimize ve esnafımıza her zaman destek veriyoruz. Bundan sonra da emin olsunlar ki hem Didim Belediyesi hem de çok değerli milletvekillerimiz her zaman yanlarında. Bizler hep beraber daha iyi bir Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.