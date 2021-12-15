Başkan Atabay, “Didim'de yüzler paylaştıkça gülecek”

Deniz Atabay, düzenlemiş olduğu basın toplantısında belediyeler tarafından hayata geçirilen karakış programı hakkında bilgiler verdi. Program kapsamında hayırsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar bir araya getirilerek yardımlaşma ağı kuracak.

Deniz Atabay, basın toplantısı gerçekleştirdi. Didim Belediyesi Altınkum Ek Hizmet binasında gerçekleştirilen basın toplantısına Didim Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda gazetecilerin sorularını samimiyetle yanıtlayan Deniz Atabay, belediyeler tarafından ortaya koyulan karakış programı hakkında bilgiler verdi.

Başkan Atabay, “Karakış programımız durumu iyi olanların, kötü olanlara yardım etmesini içeren bir program. Bizler Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olduğumuz için bu tür yardımlaşma ruhunu biraz daha öne çıkararak hareket etmek temel prensiplerimizden birisi. Her belediye bir şekilde aldıkları karar doğrultusunda bu kampanyaya katılıyor. Bizde Didim Belediyesi olarak zaten geçmişten bu yana yaptığımız işleri bir başlık altında toplayıp bu karakış yardımına destek olalım dedik. Durumu iyi olan vatandaşımızın böyle bir kampanyaya katılarak fiziki anlamda ihtiyaçları gidermek değil, vatandaşlarımız arasında bir gönül bağı kurulması, eski yardımlaşma duygumuzu daha fazla ortaya koyarak, ortak bir yaşam tesis etme konusunda belediyenin öncü olmasını istedik” ifadelerini kullandı.

Karakış programının içeriği hakkında bilgi veren Başkan Atabay, “Gönüllere umut faturaya kardeş olalım diye adlandırdığımız yardımımız kapsamında, ihtiyacı olan vatandaşlarımız elektrik ve su faturasını getirecek belediyede halk masasındaki arkadaşımıza teslim edecek. Biz de bunu duyuracağız. Bunu ödemek isteyen vatandaş katkıda bulunacak. Vatandaşlarımız 444 81 09 no lu telefondan ya da bizzat gelerek bize ulaşabilirler. Yardım edebildiği kadarını vatandaşımız edecek, geri kalanın belediye olarak biz karşılayacağız” dedi.

Başkan Atabay, “Yüzler Paylaştıkça güler diye adlandırdığımız yardım kapsamında kuru gıda yardımı yapıyoruz. Elimizde hazır gıda kolilerimiz oluyor. Vatandaşlarımıza bu kampanya haricinde sürekli olarak böyle bir yardımda bulunuyoruz. Bu kampanyaya vatandaşlarımız istediği şekilde katılabilecek. Vatandaşlarımızdan iyi bir katılım olursa, birçok kişinin ihtiyacını görmüş olacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Atabay, “Bir kase mutluluk” olarak adlandırdığımız sıcak yemek yardımımız var. Vatandaşlarımız bize 444 81 09 nolu telefonumuzdan ulaşarak bilgi alıp, bizim yönlendireceğimiz sıcak yemek firması ile görüşerek, bütçesi doğrultusunda yardımı yapacak. Bizde yemeği vatandaşımıza ulaştıracağız. Bizim sıcak yemek kampanyamız devam ediyor. Tespitlerimiz var, yaşlı, yalnız yaşayan, dışarıya çıkıp ihtiyacını gideremeyen insanlara yemek saatlerinde biz sıcak yemekleri ulaştırıyoruz. Bu kampanya doğrultusunda daha da artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.