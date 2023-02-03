Başkan Atabay: "Didim'i EMİTT Fuarı'nda en iyi şekilde tanıtacağız"

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) yer almak için gün sayıyor.

Dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında bulunan, her yıl binlerce sektör profesyonelinin ve dünyanın dört bir yanından gelen seyahat şirketlerinin katıldığı Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), kapılarını 26. kez açmak için hazırlanıyor. 8- 11 Şubat tarihleri arasından İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek fuara Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği (DİTAB) öncülüğünde katılan Didim Belediyesi hazırlıklarını tamamladı.

Fuarda kurulacak olan dev Didim standında Didim Belediyesi, Didim Ticaret Odası, Sivil Toplum Kuruluşları, dernekler, oteller ve turizmciler Didim'in tanıtımını gerçekleştirilecek. Dünyadaki turizm profesyonellerini İstanbul'da buluşturacak olan Emitt Fuarı'nda, Didim 7.Holde 7351 - 7342 Nolu stantlarda yer alacak.

Bu yıl 26.sı düzenlenecek olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), fuarında Didim'i tanıtacaklarını belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Dünya turizm profesyonelleri ve sektör temsilcilerinin ağırlanacağı Emitt Fuarı'nda, doğası, havası, denizi, tarihi ile önemli turizm kentleri arasında yer alan Didim'i en iyi şekilde tanıtma gayreti göstereceğiz. Fuar için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Fuar alanında kuracağımız Didim standımızda 08 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'de gerçekleştirecek olduğumuz açılış kokteylimize herkesi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.