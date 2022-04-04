Başkan Atabay, Dumlupınar Şehitleri'ni andı

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Çanakkale Boğazı'nda denizaltının batması sonucu şehit olan 81 denizci için anma mesajı yayınladı. Başkan Atabay, "Aralarında hemşehrimiz Mustafa Özsoy'un da bulunduğu Dumlupınar şehitlerini saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Dumlupınar Denizaltısı, 4 Nisan 1953'te Çanakkale'nin Nara Burnu açıklarında bir yük gemisinin çarpması sonucu 87 metre derinliğe battı. 81 denizcinin şehit olmasına neden olan olay, Türk Deniz Kuvvetleri'nin en çok kayıp verdiği ikinci vaka olarak tarihe geçti. Dumlupınar'da aslen Didimli olan Denizci Mustafa Özsoy da hayatını kaybetti. Dumlupınar Denizaltısı'nın denizin karanlık sularına saplanmasının ardından şehit olan 81 kahraman, olayın 69'uncu yıldönümünde Türkiye'nin dört bir yanında rahmet ve minnetle anılıyor.

Acı olayın 69'uncu yıldönümünde Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, yayımladığı mesaj ile şehit olan 81 kahramanı andı. Başkan Atabay mesajında, "Onların son sözleri 'Vatan sağ olsun!' oldu. 69 yıl önce bugün, elim bir kaza sonucu, Çanakkale Boğazı'nda sulara gömülen Dumlupınar Denizaltımızda 81 denizcimizi maalesef kaybettik. Aralarında hemşehrimiz Mustafa Özsoy'un da bulunduğu Dumlupınar şehitlerini saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.