Başkan Atabay: "İnternete ulaşamayan öğrencilerimiz için hazırladık"

Eğitim ve öğretim alanındaki hizmetlerine devam eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, üniversite öğrencileri için bir hizmet daha imza attı. Online eğitim alan üniversite öğrencilerinin yararlanabilmesi için Didim Belediyesi Gençlik Merkezi ve DİGEM Sanat Akademisi bünyesine Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın talimatı ile bilgisayar sınıfı oluşturuldu.

Didim Belediyesi Gençlik Merkezi ve DİGEM Sanat Akademisi'ne kurulan, öğrencilerin faydalanabileceği, bünyesinde 10 bilgisayar bulunan sınıf hakkında açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay; “Maalesef üniversiteler kapatıldığı için bazı gençlerimizin internete ulaşamayacağını düşündük. Sunum yapıyorlar sınava giriyorlar, rahat ortam istiyorlar. O nedenle biz böyle bir yer düşündük. Gençlik merkezi bünyesinde 10 bilgisayar ile çalışmaya başlayacaklar. Derslerle ilgili burada eğitimler verilecek. Ayrıca öğrencilerimizden gelecek talebe göre burada düzenlemeler olacak. Süreç içerisinde burayı büyüteceğiz” dedi.

Hisar Mahallesi Pınar Caddesi'nde bulunan Didim Belediyesi Gençlik Merkezi ve DİGEM Sanat Akademisi'ne kurulan bilgisayar sınıfı her gün 08.30'da öğrenciler için açık olacak. Bilgisayar sınıfından yararlanmak isteyen öğrenciler 0256 503 36 00 no'lu telefon numarası üzerinden iletişime geçebilecek.